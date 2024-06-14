Ле Пен обещает "правительство национального единства" в случае победы ее партии на выборах

Марин Ле Пен, которая остается неформальным лидером правопопулистской партии "Национальное объединение", обещает "правительство национального единства" в случае победы ее политсилы на досрочных парламентских выборах.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Во время поездки на север страны Ле Пен заявила, что "Нацобъединение" имеет шансы победить на досрочных выборах и "создать правительство национального единства, чтобы вытащить страну из колеи".

"Мы объединим всех французов, мужчин и женщин доброй воли, которые осознают катастрофическое положение нашей страны", – заявила Ле Пен.

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Она сказала, что выбирать себе команду будет официальный лидер партии Жордан Барделла, которого "Нацобъединение" планирует назначить премьером в случае победы, однако "пока не время распределять места".

Среди мер, которые Ле Пен считает необходимыми в первую очередь, она назвала "аудит расходов" госбюджета, где, по ее мнению, могут найтись неочевидные расходы, которых можно избежать, снижение НДС на электроэнергию и меры по уменьшению иммиграции.

Тем временем в двух других политсилах правого спектра однопартийцы перессорились между собой на фоне эмоциональной подготовки к досрочным выборам после решения президента Франции распустить парламент.

"Республиканцы" выгнали из своих рядов лидера политсилы Эрика Сиотти после его слов о том, что он готов к альянсу с партией Ле Пен.

А основатель ультраправой "Реконкисты" Эрик Земмур поссорился с племянницей Ле Пен, которая была первым номером партии на выборах в Европарламент.

Соцопросы показывают, что ультраправые имеют все шансы выиграть досрочные выборы, но без абсолютного большинства. Макрон заявил, что не уйдет с должности в случае победы ультраправых.

Подробнее на эту тему – в статье "Макрон идет ва-банк".