Финляндия заявила, что на днях ее воздушное пространство нарушили четыре военных самолета РФ

Финские власти заявили, что в нарушении ее воздушного пространства в понедельник участвовали не один, а четыре российских военных самолета.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

По словам пограничной службы, четыре самолета, в том числе два бомбардировщика и два истребителя, нарушили воздушное пространство Финляндии в восточной части Финского залива, зайдя на 2,5 километра вглубь ее территории.

В ведомстве отметили, что продолжают расследовать инцидент.

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По данным пограничников, погодные условия для полетов были хорошими, поэтому это не должно было повлиять на выбор маршрута российских самолетов.

Напомним, в понедельник Финляндия заявила, что в понедельник российский военный самолет нарушил ее воздушное пространство – это стало первым подобным случаем с момента вступления страны в НАТО в прошлом году.

Последний такой инцидент произошел в августе 2022 года, когда два российских истребителя влетели в воздушное пространство Финляндии.

Финляндия охраняет более 1300 километров границы с РФ – участок, который сейчас составляет около половины восточного фланга НАТО.

Ранее сообщалось, что количество вылетов истребителей НАТО на перехват российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству Альянса над регионом Балтийского моря, выросло на 20-25% в первом квартале 2024 года.

Перед этим польские истребители поднимались в воздух для перехвата российского самолета над Балтийским морем.

А немецкие истребители Eurofighter, которые дислоцируются на авиабазе Лааге, 26 апреля поднимались в воздух для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем.