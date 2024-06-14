Швеция вызвала дипломата Ирака в знак протеста против смертного приговора ее гражданину

Министерство иностранных дел Швеции сообщило, что в пятницу вызвало временного поверенного в делах Ирака, чтобы выразить протест против смертного приговора, вынесенного ее гражданину в ближневосточной стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

По данным шведских СМИ, двух шведов приговорили к смертной казни в Ираке за убийство члена преступной группировки. В то же время МИД Швеции пока подтвердило смертный приговор только одному человеку.

"Мы осуждаем применение смертной казни. Мы выступаем против нее всегда, везде и независимо от обстоятельств", – заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём.

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По его словам, на встрече с иракским дипломатом власти передали протест Швеции и потребовали, чтобы приговоры не привели в исполнение.

По данным TT, еще двое шведов задержали по подозрению в причастности к убийству преступника в Ираке.

Отмечается, что убийство в начале этого года связано с внутренней бандитской войной между двумя шведскими группировками, которая привела к многочисленным убийствам и покушениям на убийство, некоторые из них произошли за пределами скандинавской страны.

Ранее в Швеции активизировалось обсуждение о необходимости решать проблему с безопасностью на улицах после убийства бандой молодых людей мужчины на глазах у его малолетнего сына за сделанное замечание.

Перед этим тревога относительно преступности усилилась из-за серии взрывов в квартирах и подъездах жилых домов, которые связывают с борьбой бандитских групп, конкурирующих между собой.

Осенью премьер собирал заседание Совета нацбезопасности для обсуждения, как реагировать на все большие проблемы в стране из-за деятельности организованных преступных групп.