У Сені, де обіцяв скупатись Макрон, виявили високий рівень кишкової палички

Вода в річці Сена, яка менш ніж як за два місяці має використовуватись для проведення Літніх Олімпійських ігор у Парижі, містить небезпечно підвищений рівень кишкової палички.

Про це свідчить аналіз моніторингової групи Eau de Paris, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Результати проб води із Сени, взяті за перші вісім днів червня, показали, що концентрація таких бактерій, як кишкова паличка і ентерококи, перевищує межі, які вважаються безпечними для спортсменів.

Згідно з європейськими стандартами, безпечна межа для кишкової палички становить 900 колонієутворюючих одиниць на 100 мілілітрів. Рівень кишкової палички в Сені часто перевищував ці порогові значення, водночас рівень ентерококів знижується і нині перебуває в безпечних межах.

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Причиною забруднення стали рясні дощі у Франції, через що переповнюється каналізаційна система, з якої надлишок води, що несе фекальні бактерії, відводиться в Сену.

На цьому тлі офіційний представник Міжнародного олімпійського комітету Крістоф Дюбі висловив упевненість, що олімпійські заходи цього літа в річці таки відбудуться.

Під час Олімпійських ігор воду обіцяли перевіряти щодня о 3:00, щоб визначити, чи змагання можуть проходити за планом. За словами організаторів, якщо результати не відповідатимуть стандартам, змагання можуть бути відкладені на кілька днів.

На початку березня президент Макрон пообіцяв одного дня скупатися у Сені і пожартував, що не повідомлятиме дату завчасно, щоб там не зібрався цілий натовп. Мер Парижа Анн Ільдаго також пообіцяла, що поплаває в Сені перед Олімпіадою – можливо, разом із президентом.