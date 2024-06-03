ЗМІ: У Франції непокояться через високий рівень забруднення Сени перед Олімпіадою

За два місяці до початку Олімпіади в Парижі рівень забруднення річки Сена, де запланована низка змагань, залишається високим.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розслідуванні телеканалу TF1, яке наводить 20 Minutes.

Асоціація Surfrider досліджує якість води у річці щодня протягом останніх восьми місяців.

"У нас дуже високий рівень кишкової палички, яка є однією з двох бактерій, які ми вимірюємо. В більшості зразків (її рівень) вдвічі, а іноді і втричі перевищує дозволені пороги", – сказав представник асоціації в інтерв'ю TF1.

Реклама:

Мерія Парижа планує розпочати власні аналізи цього тижня.

Представник французької асоціації охорони природи О-де-Франс і колишній дослідник CNRS Мішель Ріотто пояснив телеканалу, що будівлі і баржі "не завжди підключені до центральної каналізації".

Як наслідок, "каналізаційні стоки і туалетна вода потраплятимуть безпосередньо в Сену і Марну".

Як зазначено, через несправність насосної системи 50 тисяч кубометрів стічних вод потрапили в Сену замість очисних споруд.

Мер комуни Конфлан-Сент-Онорін Лоран Бросс вирішив подати скаргу, сподіваючись "зрозуміти ланцюжок відповідальності, який призвів до цього витоку стічних вод".

"Кажуть, що у субпідрядника Suez сталося кілька послідовних електричних поломок, пов'язаних з перепадами напруги. Як наслідок, три насоси, які повинні були перекачувати стічні води на завод, керований компанією Aqualia, перестали працювати. Через це стічні води не потрапляли в потрібне місце", – пояснюють представники місцевої влади.

Видання зазначає, що ця ситуація викликає особливе занепокоєння у зв'язку з Олімпійськими іграми 2024 року в Парижі.

Минулого року тестові змагання з плавання у Сені довелося скасувати через погану якість води. Однією з причин були сильні дощі, які переповнили старі каналізаційні колектори міста, спричинивши потік дощової води та неочищених стічних вод у Сену.

Мер Парижа Анн Ільдаго пообіцяла, що сама поплаває в Сені перед Олімпіадою – можливо, разом із президентом Емманюелем Макроном.

Під час Олімпійських ігор воду обіцяли перевіряти щодня о 3:00, щоб визначити, чи змагання можуть проходити за планом. За словами організаторів, якщо результати не відповідатимуть стандартам, змагання можуть бути відкладені на кілька днів.

На початку березня президент Макрон пообіцяв одного дня скупатися у Сені і пожартував, що не повідомлятиме дату завчасно, щоб там не зібрався цілий натовп.