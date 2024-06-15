В Сене, где обещал искупаться Макрон, обнаружили высокий уровень кишечной палочки

Вода в реке Сена, которая менее чем через два месяца должна использоваться для проведения Летних Олимпийских игр в Париже, содержит опасно повышенный уровень кишечной палочки.

Об этом свидетельствует анализ мониторинговой группы Eau de Paris, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Результаты проб воды из Сены, взятые за первые восемь дней июня, показали, что концентрация таких бактерий, как кишечная палочка и энтерококки, превышает пределы, которые считаются безопасными для спортсменов.

Согласно европейским стандартам, безопасный предел для кишечной палочки составляет 900 колониеобразующих единиц на 100 миллилитров. Уровень кишечной палочки в Сене часто превышал эти пороговые значения, в то же время уровень энтерококков снижается и сейчас находится в безопасных пределах.

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Причиной загрязнения стали обильные дожди во Франции, из-за чего переполняется канализационная система, из которой избыток воды, несущей фекальные бактерии, отводится в Сену.

На этом фоне официальный представитель Международного олимпийского комитета Кристоф Дюби выразил уверенность, что олимпийские мероприятия этим летом в реке таки состоятся.

Во время Олимпийских игр воду обещали проверять ежедневно в 3:00, чтобы определить, могут ли соревнования проходить по плану. По словам организаторов, если результаты не будут соответствовать стандартам, соревнования могут быть отложены на несколько дней.

В начале марта президент Макрон пообещал однажды искупаться в Сене и пошутил, что не будет сообщать дату заранее, чтобы там не собралась целая толпа. Мэр Парижа Анн Ильдаго также пообещала, что поплавает в Сене перед Олимпиадой – возможно, вместе с президентом.