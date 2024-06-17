У Макрона не висуватимуть кандидатів у десятках округів, аби стримати ультраправих і лівих
Політична партія президента Франції Емманюеля Макрона та його союзники не висуватимуть своїх кандидатів у близько 60 виборчих округах, щоб розчистити шлях для інших партій, які мають більше шансів виграти в ультраправих та лівих.
Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg, заявив прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь.
Він вказав на департамент Коррез у центральній Франції, де пропрезидентські сили підтримають представника консервативних "Республіканців", який виступає проти кандидата від "Національного об'єднання" Марін Ле Пен і колишнього президента Франсуа Олланда, який балотується від нового альянсу лівих сил.
Олланд вже обирався до Національної асамблеї від цього департаменту двічі, на давніших етапах своєї політичної кар’єри.
"Є близько 60 місць, де ми знаємо, що не наші кандидати мають найкращі шанси уникнути приходу до влади крайніх сил", – пояснив Атталь в понеділок в інтерв'ю радіо RTL.
Він додав, що перемога "Національного об'єднання" "була б катастрофою для країни".
Соцопитування свідчать, що ультраправе "Національне об'єднання" має усі шанси виграти дострокові вибори, але без абсолютної більшості. Макрон уже заявив, що не піде з посади президента у разі перемоги ультраправих.
Детальніше на цю тему – у статті "Макрон йде ва-банк".