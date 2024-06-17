У Макрона не висуватимуть кандидатів у десятках округів, аби стримати ультраправих і лівих

Політична партія президента Франції Емманюеля Макрона та його союзники не висуватимуть своїх кандидатів у близько 60 виборчих округах, щоб розчистити шлях для інших партій, які мають більше шансів виграти в ультраправих та лівих.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg, заявив прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь.

Він вказав на департамент Коррез у центральній Франції, де пропрезидентські сили підтримають представника консервативних "Республіканців", який виступає проти кандидата від "Національного об'єднання" Марін Ле Пен і колишнього президента Франсуа Олланда, який балотується від нового альянсу лівих сил.

Олланд вже обирався до Національної асамблеї від цього департаменту двічі, на давніших етапах своєї політичної кар’єри.

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"Є близько 60 місць, де ми знаємо, що не наші кандидати мають найкращі шанси уникнути приходу до влади крайніх сил", – пояснив Атталь в понеділок в інтерв'ю радіо RTL.

Він додав, що перемога "Національного об'єднання" "була б катастрофою для країни".

Соцопитування свідчать, що ультраправе "Національне об'єднання" має усі шанси виграти дострокові вибори, але без абсолютної більшості. Макрон уже заявив, що не піде з посади президента у разі перемоги ультраправих.

Детальніше на цю тему – у статті "Макрон йде ва-банк".