У Макрона не будут выдвигать кандидатов в десятках округов, чтобы сдержать ультраправых и левых

Политическая партия президента Франции Эмманюэля Макрона и его союзники не будут выдвигать своих кандидатов примерно в 60 избирательных округах, чтобы расчистить путь для других партий, у которых больше шансов выиграть у ультраправых и левых.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg, заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

Он указал на департамент Коррез в центральной Франции, где пропрезидентские силы поддержат представителя консервативных "Республиканцев", выступающего против кандидата от "Национального объединения" Марин Ле Пен и бывшего президента Франсуа Олланда, который баллотируется от нового альянса левых сил.

Олланд уже избирался в Национальную ассамблею от этого департамента дважды, на более давних этапах своей политической карьеры.

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"Есть около 60 мест, где мы знаем, что не наши кандидаты имеют лучшие шансы избежать прихода к власти крайних сил", – пояснил Атталь в понедельник в интервью радио RTL.

Он добавил, что победа "Национального объединения" "была бы катастрофой для страны".

Соцопросы показывают, что ультраправые имеют все шансы выиграть досрочные выборы, но без абсолютного большинства. Макрон заявил, что не уйдет с должности в случае победы ультраправых.

Подробнее на эту тему – в статье "Макрон идет ва-банк".