Експрезидент Франції Олланд позмагається за місце у парламенті

Колишній президент Франції Франсуа Олланд позмагається за місце у парламенті від своєї соціалістичної партії.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Олланд, який був президентом Франції у 2012-2017 роках, знову позмагається за депутатський мандат як кандидат соцпартії у департаменті Коррез, що на південному заході країни. Він вже обирався до Національної асамблеї від цього департаменту двічі, на давніших етапах своєї політичної кар’єри.

"Я ухвалив таке рішення, тому що, за моїми оцінками, ситуація дуже серйозна – більш ніж будь-коли. Тому що загроза, яку становлять крайні праві, стає все більш явною. Крайні праві ніколи не були настільки близькими до отримання влади... Як тут залишатися байдужим?", – заявив Олланд.

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Соціалісти на цих виборах будуть йти до парламенту у складі альянсу лівих сил.

Нагадаємо, президент Емманюель Макрон розпустив парламент Франції 9 червня через поразку його партії на виборах у Європарламент. Він оголосив, що дострокові вибори відбудуться 30 червня (перший тур) і 7 липня (другий тур).

Соцопитування свідчать, що ультраправе "Національне об'єднання" має усі шанси виграти дострокові вибори, але без абсолютної більшості. Макрон уже заявив, що не піде з посади президента у разі перемоги ультраправих.

Детальніше на цю тему – у статті "Макрон йде ва-банк".