Партія канцлера Австрії залишиться в коаліції попри конфлікт із міністеркою

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що його Народна партія залишиться в керівній коаліції попри те, що міністерка довкілля від їхнього партнера "Зелених" проголосувала за суперечливий природоохоронний закон ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

До заяви Негаммера в Австрії ширились спекуляції щодо того, чи розвалить він коаліційний уряд.

"Я не буду цього робити", – заявив очільник уряду.

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За словами Негаммера, його обов'язком як федерального канцлера є "забезпечення впорядкованого шляху" до парламентських виборів, які відбудуться восени 2024 року.

Напередодні стало відомо, що Австрійська народна партія хоче порушити кримінальну справу проти міністерки довкілля Леонор Гевесслер за зловживання службовим становищем після того, як вона проголосувала за суперечливий природоохоронний закон ЄС, який Рада Європейського Союзу ухвалила з невеликою перевагою голосів у понеділок.

Про скаргу на Гевесслер стало відомо за кілька місяців до парламентських виборів в Австрії, де перемогу можуть здобути ультраправі.

Оприлюднені раніше результати голосування на виборах до Європарламенту засвідчили перевагу ультраправої Австрійської партії свободи, яка може вперше повернутись до влади після скандалу "Ібіцагейт", що поховав коаліцію ультраправих і правих.