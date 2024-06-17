До міністерки Австрії позивається партія влади через підтримку екологічної норми ЄС

Австрійська народна партія хоче порушити кримінальну справу проти міністерки навколишнього середовища Леонор Гевесслер за зловживання службовим становищем після того, як вона проголосувала за суперечливий природоохоронний закон ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Гевесслер, яка в уряді Австрії представляє партію "Зелені", проголосувала за суперечливий закон про відновлення природи, який Рада Європейського Союзу ухвалила з невеликою перевагою голосів у понеділок.

Після цього її консервативні партнери по уряду з Австрійської народної партії висунули проти неї звинувачення у зловживанні службовим становищем.

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"Народна партія подала кримінальну скаргу проти міністерки навколишнього середовища Гевесслер за зловживання службовим становищем", – заявив генеральний секретар партії Крістіан Штокер.

На думку Австрійської народної партії та канцлера Австрії Карла Негаммера, міністерка не мала законних повноважень голосувати за рішення в Раді ЄС.

Зловживання службовим становищем в Австрії передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від шести місяців до п'яти років, яке може бути збільшене до 10 років, якщо завдані збитки перевищують 50 тисяч євро. Тепер австрійська прокуратура має вирішити, чи братися за цю справу, і звернутися до суду з вимогою винести рішення.

Про скаргу на Гевесслер стало відомо за кілька місяців до парламентських виборів в Австрії, де перемогу можуть здобути ультраправі.