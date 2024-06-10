Результати євровиборів в Австрії: ультраправі здобули перемогу

Згідно з остаточними результатами, ультраправа проросійська Партія свободи стала переможцем виборів до Європейського парламенту в Австрії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє австрійський суспільний мовник ORF.

Правопопулістська Партія свободи набрала 25,4% голосів. Керівна консервативна Народна партія посіла друге місце з 24,5% голосів.

Соціал-демократична партія отримала 23,2% голосів, тоді як "Зелені", які входять до урядової коаліції, отримали близько 11,1%, а ліберальна партія NEOS – 10,1%.

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Це був перший раз, коли Партія свободи отримала найбільшу кількість голосів на загальнонаціональних рівні в Австрії. Ці вибори розглядалися як тест перед парламентськими виборами, що пройдуть восени.

Згідно з попереднім прогнозом, ультраправа Партія свободи посіла перше місце, але набрала 27%.

В цілому ж результат ультраправих на виборах Європарламенту виявився нижчим за прогнози.

Про останні вибори до Європарламенту читайте у статті Європа йде вправо. Що означають результати євровиборів та чому вони стали історичними

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