В Австрії затвердили дату парламентських виборів

Вибори до нижньої палати парламенту Австрії – Національної ради – відбудуться 29 вересня, рівно через п'ять років після попереднього голосування у 2019 році.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Heute.

Про проведення виборів наприкінці вересня ще в лютому говорив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер, тепер конкретну дату погодила урядова коаліція, куди входять Австрійська народна партія і "Зелені".

Очікується, що проведення виборів 29 вересня на засіданні в середу, 12 червня, має затвердити австрійський уряд – Рада міністрів. Цю ж інформацію підтвердив і сам Негаммер у соцмережах.

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В Австрії двопалатний парламент: вибори до нижньої палати – Національної ради – відбуваються в один день на загальнонаціональному рівні, тоді як до верхньої – Федеральної ради – представників делегують окремі землі.

Оприлюднені напередодні результати голосування на виборах до Європарламенту засвідчили перевагу ультраправої Австрійської партії свободи, яка може вперше повернутись до влади після скандалу "Ібіцагейт", що поховав коаліцію ультраправих і правих.

Раніше стало відомо, що в цьогорічних парламентських виборах братиме участь Пивна партія Австрії, заснована здебільшого як жарт у 2015 році.