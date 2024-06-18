В Германии начинается третий судебный процесс над мятежниками, которые хотели свергнуть Шольца

Во вторник в Мюнхене перед судом предстали восемь человек, обвиняемые в причастности к вероятному ультраправому заговору с целью свержения немецкого правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Это последний из трех судебных процессов по этому масштабному делу.

Восемь немцев – шестерых мужчин и двух женщин – обвиняют в подготовке к государственной измене.

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Им также предъявлены обвинения в членстве в террористической организации или ее учреждении, некоторым из них инкриминируют подготовку серьезного акта насилия.

Дело получило огласку в конце 2022 года, шокировав страну, и всего на скамье подсудимых сейчас находятся 26 человек.

Прокуроры заявили, что подозреваемые "рейхсбюргеры" верили в конспирологические мифы и были убеждены, что Германией руководит так называемое "глубинное государство". Сторонники движения "рейхсбюргеров" отвергают современную конституцию Германии и призывают к свержению правительства.

В прошлом месяце во Франкфурте-на-Майне состоялся суд над вероятными главарями и самыми известными подозреваемыми.

Судебный процесс над девятью лицами в Штутгарте, который начался в конце апреля, сосредоточен на военной составляющей заговора.

Ожидается, что все процессы будут длительными. В земельном суде Мюнхена до конца января было назначено 55 судебных заседаний.

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