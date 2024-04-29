У Німеччині починається масштабний процес над заколотниками, що хотіли скинути Шольца

Дев'ятеро чоловіків, члени так званого угруповання "Рейхсбюргерів", постануть у понеділок перед судом у Німеччині за звинуваченнями у державній зраді, замаху на вбивство і підготовці насильницького державного перевороту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Слухання проходитимуть у судовій залі з максимальним рівнем безпеки в Штутгарті. Вони знаменують початок трьох судових процесів над 27 особами, яких звинувачують у змові, зірваній владою наприкінці 2022 року. Разом ці процеси є одними з найбільших в історії Німеччини.

Процес у понеділок буде зосереджений на дев'яти підозрюваних, членах групи "Рейхсбюргерів" ("Громадяни Рейху"), які нібито мали на меті запровадити в Німеччині суворий воєнний стан після здійснення державного перевороту.

Реклама:

Служба внутрішньої розвідки почала спостереження за "рейхсбюргерами", яких, за її даними, налічується близько 21 тисячі осіб і які не визнають сучасну Німеччину як легітимну державу, у 2016 році.

Політичне керівництво угруповання на чолі з інвестором Генріхом XIII князем Ройсом, нащадком нині позбавленої престолу династії, постане перед судом у Франкфурті наступного місяця. Інша група підозрюваних, серед яких астролог, постане перед судом у червні в Мюнхені.

Прокурори кажуть, що ретельне планування підозрюваних, їхні запаси вогнепальної зброї та готівки свідчать про те, що вони становили реальну небезпеку.

"Вони планували проникнути з озброєною групою в будівлю парламенту в Берліні, затримати законодавців і зруйнувати систему. Вони розуміли, що захоплення влади буде пов'язане з убивством людей", – заявили прокурори.

Один із підсудних, згадуваний у судових документах як Маркус Л., під час опору арешту застрелив і важко поранив поліцейського, стверджує прокуратура. Дев'ятеро зберігали 500 тисяч євро готівкою, а також 380 пістолетів, 350 одиниць холодної зброї і близько 148 000 набоїв.

"Рейхсбюргери" схильні вважати себе громадянами колишньої Німеччини – як правило, Німецького рейху часів Першої світової війни. Вони ґрунтують свої переконання на ідеї, що іноземний "альянс", включаючи США та Росію, готовий допомогти їм скинути нелегітимну "Глибинну державу", яка нібито самовільно захопила владу в Німеччині з часів Другої світової війни.

Судді оголосили слухання у справі в Штутгарті до січня 2025 року. Але, зважаючи на складність справи та кількість свідків і підозрюваних, експерти вважають, що вона може розглядатися набагато довше, можливо, навіть кілька років.

Про заколотників читайте у статті: Скинути Шольца за порадами РФ: як князь, ексдепутатка та військові готували путч у Німеччині.