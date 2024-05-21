У Німеччині стартує суд над князем, який нібито готував державний переворот

Другий і найгучніший судовий процес, пов'язаний зі спробою ультраправого перевороту в Німеччині, розпочинається у вівторок: перед судом у Франкфурті-на-Майні постане ймовірний 72-річний ватажок змови, Генріх XIII князь Ройс.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє dpa.

Князь постане перед Вищим земельним судом разом з вісьмома іншими обвинуваченими. Федеральна прокуратура звинувачує їх у тому, що вони були членами або підтримували терористичну організацію. Серед них – колишні військовослужбовці збройних сил Німеччини та колишній член парламенту від партії "Альтернатива для Німеччини".

Їх звинувачують у приналежності до мережі "Рейхсбюргерів". Так звані "громадяни Рейху" вважають, що сучасна німецька республіка нелегітимно замінила Німецький Рейх, який був заснований у 1871 році і проіснував під нацистським режимом до 1945 року. Вони відкидають легітимність сучасної німецької федеративної держави та її законів.

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Цей судовий процес є другим з трьох масштабних судових процесів, пов'язаних з імовірною спробою державного перевороту. Наприкінці квітня в Штутгарті розпочався судовий процес проти ймовірних членів військової частини угруповання. Інші ймовірні члени угруповання постануть перед судом у Мюнхені з 18 червня.

Змова була розкрита під час масштабного антитерористичного рейду в грудні 2022 року.

Згідно з обвинувальним актом, група почала планувати і готуватися до "дня Х" – дати перевороту – з серпня 2021 року.

Зокрема, озброєна група мала проникнути до будівлі парламенту в Берліні з метою арешту німецьких політиків, а потім встановити новий тимчасовий уряд на чолі з Ройсом на посаді глави держави.

Кажуть, що вони були готові до того, що для досягнення своїх цілей їм, можливо, доведеться пожертвувати життям.

За даними прокуратури, змовникам було надано близько 500 тисяч євро і великий арсенал зброї. Також були проведені конкретні підготовчі заходи, такі як вербування військовослужбовців.

Обвинувачених об'єднувало глибоке неприйняття державних інститутів і вільного демократичного устрою, за словами федеральної прокуратури, яка описала ідеологію групи як "конгломерат теорій змови".

Ймовірні лідери змови, князь Ройс і Рюдігер фон Пескаторе, колишній солдат, який, як кажуть, очолював військову частину угруповання, постали перед судом у Франкфурті-на-Майні.

Ройс є нащадком знатного роду, чий князівський титул не має формальної ваги. Монархія в Німеччині була скасована понад століття тому.

На судовому процесі діють суворі заходи безпеки. На околиці Франкфурта спеціально звели легкий металевий зал площею близько 1300 квадратних метрів.

Підсудним загрожує до 10 років ув'язнення, якщо їх визнають винними за одним звинуваченням. У разі винесення кількох обвинувальних вироків за сукупністю вироків їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Окрім судового процесу у Франкфурті, інші члени угруповання у Штутгарті та Мюнхені також мають постати перед відповідними вищими регіональними судами.

Судовий процес у Франкфурті-на-Майні є безпрецедентним для Вищого земельного суду, заявила прессекретар суду Гундула Фенс-Бьор. Обвинувальний акт складається з 617 сторінок.

На процесі будуть присутні дев'ять обвинувачених, п'ять суддів, два додаткових судді і не менше 25 адвокатів. Спочатку планувалося, що перед судом постануть десять осіб, але один з них помер у лікарні в березні.

Буде викликано близько 260 свідків, а 40-45 співробітників міліції забезпечуватимуть безпеку в кожен день судового процесу.

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