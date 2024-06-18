Одну з центральних площ Праги частково перекрили через підозрілу валізу

Одну з центральних площ Праги частково перекрили через підозрілу нічийну валізу, це вплинуло також на рух громадського транспорту.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Після обіду 18 червня празька поліція закрила доступ до частини Вацлавської площі у зв’язку з тим, що на тротуарі помітили підозрілу валізу без власника. На місце приїхали вибухотехніки.

Через цей інцидент змінено маршрути шести трамваїв, також до 15 години призупинили рух на двох відтинках метро.

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Для автотранспорту проїзд через площу досі закритий.

Нагадаємо, у практично всіх країнах Європи правоохоронці посилено відстежують терористичні загрози, зокрема на тлі війни Ізраїлю і ХАМАС. До цього додалися побоювання диверсій на замовлення Росії.

У Празі наприкінці 2023 року сталася стрілянина в будівлі Карлового університету, в якій загинули 14 людей, стрільцем виявився чеський студент. Це стало найтрагічнішим таким випадком у сучасній історії країни.

У зв’язку з цими подіями чеський Сенат 6 березня схвалив зміни до законодавства, які посилюють вимоги до володіння вогнепальною зброєю.