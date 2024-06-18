Одну из центральных площадей Праги частично перекрыли из-за подозрительного чемодана

Одну из центральных площадей Праги частично перекрыли из-за подозрительного ничейного чемодана, это повлияло также на движение общественного транспорта.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

После обеда 18 июня пражская полиция закрыла доступ к части Вацлавской площади в связи с тем, что на тротуаре заметили подозрительный чемодан без владельца. На место приехали взрывотехники.

Из-за этого инцидента изменены маршруты шести трамваев, также до 15 часов приостанавливали движение на двух отрезках метро.

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Для автотранспорта проезд через площадь до сих пор закрыт.

Напомним, в практически всех странах Европы правоохранители усиленно отслеживают террористические угрозы, в частности на фоне войны Израиля и ХАМАС. К этому добавились опасения диверсий по заказу России.

В Праге в конце 2023 года произошла стрельба в здании Карлова университета, в которой погибли 14 человек, стрелком оказался чешский студент. Это стало самым трагическим таким случаем в современной истории страны.

В связи с этими событиями чешский Сенат 6 марта одобрил изменения в законодательство, которые ужесточают требования к владению огнестрельным оружием.