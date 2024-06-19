ЗМІ: США скасували зустріч з Ізраїлем через відео Нетаньягу

Білий дім скасував заплановану на четвер зустріч на високому рівні представників США та Ізраїлю щодо Ірану після того, як ізраїльський прем’єр Біньямін Нетаньягу оприлюднив відео, в якому заявив, що американська сторона затримує військову допомогу його країні.

Про це виданню Axios розповіли посадовці, пише "Європейська правда".

На відео, про яке йдеться, Нетаньягу, говорячи англійською мовою, каже, що "неможливо уявити, що протягом останніх кількох місяців адміністрація затримувала зброю і боєприпаси для Ізраїлю".

Публічно Білий дім висловив здивування. Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр зазначила, що з початку війни в Газі була призупинена лише одна поставка зброї, в той час як зброя на мільярди доларів надходила безперешкодно.

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Однак за словами одного з американських посадовців, команда Байдена була розлючена і шокована невдячністю Нетаньяху.

Джерела також розповідають, що американський посланець Амос Хохштейн особисто передав Нетаньягу це повідомлення про скасування зустрічі.

"Це рішення ясно дає зрозуміти, що за подібні трюки є наслідки", – сказав американський посадовець.

Як зазначає видання, деякі ізраїльські посадовці були вже в дорозі до Вашингтона, коли США скасували зустріч.

"Американці розлючені. Відео Бібі (прізвисько Нетаньягу. – Ред.) завдало багато шкоди", – сказав ізраїльський високопосадовець.

Стратегічний діалог щодо Ірану мав включати багатогодинні зустрічі за участю представників Державного департаменту, Пентагону і американських розвідувальних служб, а також їхніх ізраїльських колег.

Двоє американських посадовців повідомили Axios, що зустріч була скасована, щоб надіслати повідомлення про відео. Третій стверджував, що зустріч була відкладена через проблеми з розкладом, а не скасована.

Водночас радник з національної безпеки Джейк Салліван все ж зустрінеться зі своїм ізраїльським колегою Цахі Ханегбі, який вже вилетів до США.

Крім того, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант також все ще планує візит до США на початку наступного тижня.

Нещодавно президент США Джо Байден оголосив про план для перемир’я в секторі Гази з трьох етапів, який Ізраїль запропонував ХАМАС і який передбачає звільнення всіх заручників і остаточне припинення бойових дій.

Це сталося на тлі того, як Ізраїль став зазнавати все більше критики через стратегію війні в Газі, що призвела до тисяч жертв серед цивільних палестинців.

Критика посилилась також після припису Міжнародного суду ООН, який наказує Ізраїлю негайно зупинити операцію в Рафаху і який Тель-Авів проігнорував.

Водночас Європейський Союз заявив про підтримку оголошеного президентом США Джо Байденом плану припинення вогню між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС.