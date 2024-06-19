СМИ: США отменили встречу с Израилем из-за видео Нетаньяху

Белый дом отменил запланированную на четверг встречу на высоком уровне представителей США и Израиля по Ирану после того, как израильский премьер Биньямин Нетаньяху обнародовал видео, в котором заявил, что американская сторона задерживает военную помощь его стране.

Об этом изданию Axios рассказали чиновники, пишет "Европейская правда".

На видео, о котором идет речь, Нетаньяху на английском языке говорит, что "невозможно представить, что в течение последних нескольких месяцев администрация задерживала оружие и боеприпасы для Израиля".

Публично Белый дом выразил удивление. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что с начала войны в Газе была приостановлена лишь одна поставка оружия, в то время как оружие на миллиарды долларов поступало беспрепятственно.

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Однако по словам одного из американских чиновников, команда Байдена была разъярена и шокирована неблагодарностью Нетаньяху.

Источники также рассказывают, что американский посланник Амос Хохштейн лично передал Нетаньяху это сообщение об отмене встречи.

"Это решение ясно дает понять, что за подобные трюки есть последствия", – сказал американский чиновник.

Как отмечает издание, некоторые израильские чиновники были уже в пути в Вашингтон, когда США отменили встречу.

"Американцы разъярены. Видео Биби (прозвище Нетаньяху. – Ред.) нанесло много вреда", – сказал израильский чиновник.

Стратегический диалог по Ирану должен был включать многочасовые встречи с участием представителей Государственного департамента, Пентагона и американских разведывательных служб, а также их израильских коллег.

Двое американских чиновников сообщили Axios, что встреча была отменена, чтобы отправить сообщение о видео. Третий утверждал, что встреча была отложена из-за проблем с расписанием, а не отменена.

В то же время советник по национальной безопасности Джейк Салливан все же встретится со своим израильским коллегой Цахи Ханегби, который уже вылетел в США.

Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант также все еще планирует визит в США в начале следующей недели.

Недавно президент США Джо Байден объявил о плане для перемирия в секторе Газа из трёх этапов, который Израиль предложил ХАМАС и который предусматривает освобождение всех заложников и окончательное прекращение боевых действий.

Это произошло на фоне того, как Израиль подвергается все больше критики из-за стратегии войны в Газе, которые, как утверждается, привели к жертвам среди гражданских палестинцев.

Критика усилилась также после предписания Международного суда ООН, который предписывает Израилю немедленно остановить операцию в Рафахе и который он проигнорировал.

В то же время Европейский Союз заявил о поддержке объявленного президентом США Джо Байденом плана прекращения огня между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.