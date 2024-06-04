ЄС "повністю" підтримує план перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС, озвучений Байденом

Європейський Союз заявив про підтримку оголошеного президентом США Джо Байденом плану припинення вогню між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС.

Про це йдеться в заяві високого представника ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля, пише "Європейська правда".

Боррель зазначив, що ЄС "повністю підтримує всеосяжну дорожню карту", представлену Байденом, яка "призведе до тривалого припинення вогню в Газі, звільнення всіх заручників і збільшення гуманітарної допомоги Газі".

Він додав, що Євросоюз закликає до стабільного припинення вогню, щоб "забезпечити захист цивільного населення, безумовне і негайне звільнення всіх заручників", а також "збільшити потік вкрай необхідної гуманітарної допомоги в Газу з огляду на поглиблення гуманітарної кризи".

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"ЄС закликає обидві сторони прийняти і виконати триетапну пропозицію і готовий зробити свій внесок у відродження політичного процесу для досягнення тривалого і стійкого миру на основі рішення про дві держави, а також підтримати скоординовані міжнародні зусилля з відбудови Гази", – підсумував топдипломат ЄС.

Минулого тижня Джо Байден оголосив про план для перемир’я в секторі Гази з трьох етапів, який Ізраїль запропонував ХАМАС і який передбачає звільнення всіх заручників і остаточне припинення бойових дій.

Це сталось на тлі того, як Ізраїль зазнає все більше критики через стратегію війні в Газі, які, як стверджується, призвеи до жертв серед цивільних палестинців.

Критика посилилась також після припису Міжнародного суду ООН, який наказує Ізраїлю негайно зупинити операцію в Рафаху і який він проігнорував.