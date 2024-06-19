Мер Парижа повідомила нову дату свого запливу в Сені

Мер Парижа Анн Ідальго оголосила, що здійснить заплив у Сені після 14 липня, а не 23 червня, як планувалось раніше.

Слова Ідальго наводить BMFTV, повідомляє "Європейська правда".

На пресконференції в середу Ідальго оголосила, що її обіцянка поплавати в Сені буде виконана протягом тижня, починаючи з 15 липня.

"Ми вирішили не робити цього під час парламентських виборів", – пояснила мер Парижа, щоб виправдати перенесення запливу.

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Вона запевнила, що її обіцянка поплавати у Сені буде дотримана до церемонії відкриття Олімпійських ігор.

Нещодавно стало відомо, що вода в річці Сена, яка менш ніж як за два місяці має використовуватись для проведення Літніх Олімпійських ігор у Парижі, містить небезпечно підвищений рівень кишкової палички.

Під час Олімпійських ігор воду обіцяли перевіряти щодня о 3:00, щоб визначити, чи змагання можуть проходити за планом. За словами організаторів, якщо результати не відповідатимуть стандартам, змагання можуть бути відкладені на кілька днів.

На початку березня президент Макрон пообіцяв одного дня скупатися у Сені і пожартував, що не повідомлятиме дату завчасно, щоб там не зібрався цілий натовп. Мер Парижа Анн Ільдаго також пообіцяла, що поплаває в Сені перед Олімпіадою – можливо, разом із президентом.