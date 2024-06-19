Мэр Парижа сообщила новую дату своего заплыва в Сене

Мэр Парижа Анн Идальго объявила, что осуществит заплыв в Сене после 14 июля, а не 23 июня, как планировалось ранее.

Слова Идальго приводит BMFTV, сообщает "Европейская правда".

На пресс-конференции в среду Идальго объявила, что ее обещание поплавать в Сене будет выполнено в течение недели, начиная с 15 июля.

"Мы решили не делать этого во время парламентских выборов", – пояснила мэр Парижа, чтобы оправдать перенос заплыва.

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Она заверила, что ее обещание поплавать в Сене будет соблюдено до церемонии открытия Олимпийских игр.

Недавно стало известно, что вода в реке Сена, которая менее чем через два месяца должна использоваться для проведения Летних Олимпийских игр в Париже, содержит опасно повышенный уровень кишечной палочки.

Во время Олимпийских игр воду обещали проверять ежедневно в 3:00, чтобы определить, могут ли соревнования проходить по плану. По словам организаторов, если результаты не будут соответствовать стандартам, соревнования могут быть отложены на несколько дней.

В начале марта президент Макрон пообещал однажды искупаться в Сене и пошутил, что не будет сообщать дату заранее, чтобы там не собралась целая толпа. Мэр Парижа Анн Ильдаго также пообещала, что поплавает в Сене перед Олимпиадой – возможно, вместе с президентом.