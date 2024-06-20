Польські військові слідкують за повітряною кулею, що залетіла з РФ

Оперативне командування польських Збройних сил повідомило, що повітряна куля з території РФ залетіла у повітряний простір Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За польотом повітряної кулі, яка рухається в повітряному просторі Вармінсько-Мазурського воєводства в східному напрямку, безперервно спостерігають радіолокаційні станції Збройних сил Польщі.

Об'єкт рухається курсом, який вказує на те, що він покине повітряний простір Польщі через кілька годин.

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"Повітряна куля не становить жодної загрози для безпеки мешканців району, в якому вона рухається", – зазначили в командуванні і додали, що постійно стежать за розвитком ситуації.

Нагадаємо, у березні на півночі Польщі поблизу села Варкалки виявили невідомий літальний об’єкт, схожий на метеорологічну кулю. Згодом у цьому ж районі виявили ще дві подібні кулі.

У коментарі щодо першої знахідки міністр оборони Польщі сказав, що це, найімовірніше, звичайна метеорологічна куля, але її дослідять також військові.

У польській поліції тоді заявляли, що метеорологічні кулі, які впали на території Польщі, не вели розвідувальну діяльність.