Польські військові слідкують за повітряною кулею, що залетіла з РФ
Оперативне командування польських Збройних сил повідомило, що повітряна куля з території РФ залетіла у повітряний простір Польщі.
Про це повідомляє "Європейська правда".
За польотом повітряної кулі, яка рухається в повітряному просторі Вармінсько-Мазурського воєводства в східному напрямку, безперервно спостерігають радіолокаційні станції Збройних сил Польщі.
Об'єкт рухається курсом, який вказує на те, що він покине повітряний простір Польщі через кілька годин.
"Повітряна куля не становить жодної загрози для безпеки мешканців району, в якому вона рухається", – зазначили в командуванні і додали, що постійно стежать за розвитком ситуації.
Нагадаємо, у березні на півночі Польщі поблизу села Варкалки виявили невідомий літальний об’єкт, схожий на метеорологічну кулю. Згодом у цьому ж районі виявили ще дві подібні кулі.
У коментарі щодо першої знахідки міністр оборони Польщі сказав, що це, найімовірніше, звичайна метеорологічна куля, але її дослідять також військові.
У польській поліції тоді заявляли, що метеорологічні кулі, які впали на території Польщі, не вели розвідувальну діяльність.