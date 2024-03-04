Голова Міноборони Польщі прокоментував падіння об’єкта на півночі країни

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що об’єкт, який 4 березня впав біля села Мілаково на півночі країни, – це, найімовірніше, метеорологічна куля.

Як пише "Європейська правда", його слова цитує портал Onet.

За словами Косиняка-Камиша, до ситуації з падінням об’єкта на півночі Польщі залучені "поліція і всі служби".

"З цієї інформації, яку я отримав, здається, що це, найімовірніше, була метеорологічна куля, яка впала. Такі інциденти трапляються, але до кожної такої інформації ми підходимо з обережністю", – додав він.

Голова польського Міноборони вважає, що ситуацією мають займатись "цивільні служби, а не військові": "Це метеорологічна куля. Звичайно, служби держави завжди будуть служити для того, щоб убезпечити і уточнити, який об'єкт впав".

Водночас представник Вармінсько-Мазурської поліції Рафал Яцковський повідомив, що об’єкт передадуть для дослідження військовим.

За неофіційною інформацією, куля прилетіла з території Калінінградської області РФ. Наразі невідомо, що це був за тип повітряної кулі.

Нагадаємо, 4 квітня 2023 року у великопольському Ракові, поблизу кордону з Куявсько-Поморським воєводством, на житловий будинок впав металевий предмет. Він сильно пошкодив дах, пробив його та впав всередину.

У жовтні з'ясувалося, що це була частина трактора.