ЗМІ: У Польщі впав невідомий літальний об'єкт, який міг прилетіти з Росії

На півночі Польщі в полі поблизу села Варкалки виявили невідомий літальний об’єкт, який наразі охороняється поліцією.

Про це повідомляє RMF24, інформує "Європейська правда".

Про те, що біля його садиби впав якийсь об'єкт, поліцейських сповістив місцевий мешканець.

Підозрюють, що це був аеростат, його передадуть польським військовим.

За неофіційною інформацією, куля прилетіла з території Калінінградської області РФ.

Наразі невідомо, що це був за тип повітряної кулі.

Нагадаємо, 4 квітня 2023 року у великопольському Ракові, поблизу кордону з Куявсько-Поморським воєводством, на житловий будинок впав металевий предмет. Він сильно пошкодив дах, пробив його та впав всередину.

У жовтні з'ясувалося, що це була частина трактора.