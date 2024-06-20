Польские военные следят за воздушным шаром, который залетел из РФ

Оперативное командование польских Вооруженных сил сообщило, что воздушный шар с территории РФ залетел в воздушное пространство Польши.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За полетом воздушного шара, который движется в воздушном пространстве Варминско-Мазурского воеводства в восточном направлении, непрерывно наблюдают радиолокационные станции Вооруженных сил Польши.

Объект движется курсом, который указывает на то, что он покинет воздушное пространство Польши через несколько часов.

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"Воздушный шар не представляет никакой угрозы для безопасности жителей района, в котором он движется", – отметили в командовании и добавили, что постоянно следят за развитием ситуации.

Напомним, в марте на севере Польши вблизи села Варкалки обнаружили неизвестный летательный объект, похожий на метеорологический шар. Впоследствии в этом же районе обнаружили еще два подобных шара.

В комментарии относительно первой находки министр обороны Польши сказал, что это, скорее всего, обычный метеорологический шар, но его исследуют также военные.

В польской полиции тогда заявляли, что метеорологические шары, которые упали на территории Польши, не вели разведывательную деятельность.