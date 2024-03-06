У Польщі кажуть, що інциденти з падінням куль не пов'язані з діяльністю розвідок

У польській поліції вважають, що метеорологічні кулі, які впали на території Польщі, не вели розвідувальну діяльність.

Про це повідомляє RMF24, інформує "Європейська правда".

Правоохоронці провели детальні дослідження знайдених уламків цих об'єктів, які впали на півночі Польщі.

У поліції зазначили, що не було знайдено жодного обладнання чи приладів, які могли б бути використані для чогось іншого, окрім метеорологічних досліджень.

Співробітники поліції також звернулися до Інституту метеорології та водного господарства з проханням надати висновок щодо цих об'єктів.

Експерти підтвердили, що це були типові метеорологічні аеростати.

Раніше стало відомо, що на півночі Польщі поблизу села Варкалки виявили невідомий літальний об’єкт, схожий на метеорологічну кулю. Згодом у цьому ж районі виявили ще дві подібні кулі.

У коментарі щодо першої знахідки міністр оборони Польщі сказав, що це, найімовірніше, звичайна метеорологічна куля, але її дослідять також військові.