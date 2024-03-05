У Польщі знайшли ще дві метеорологічні кулі у тому ж регіоні

У Польщі виявили ще два об’єкти, схожі на метеорологічну кулю, у тому ж регіоні, що й попередній.

Як пише "Європейська правда", про одну зі знахідок повідомляє TVN24.

Кулю ще у неділю виявив місцевий мешканець біля села Кервік та однойменного озера у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Спершу він не надав своїй знахідці особливої ваги, але після появи у ЗМІ інформації про першу знайдену кулю біля Мілакува, у цьому ж регіоні, вирішив повідомити про неї поліцію.

Відповідні служби вже прибули на місце і досліджують знахідку. У поліції сказали, що до приїзду військових не хочуть розкривати ніяких деталей і публікувати фото об’єкта.

Тим часом RMF FM з посиланням на окружну прокуратуру Ольштина повідомляє, що схожу кулю у понеділок виявили також в районі селища Гарш, за 30 км від кордону з Калінінградською областю РФ, тоді як до Кервіка – близько 90 км від кордону.

У їхній публікації також вказано, що на обох кулях, знайдених у понеділок, є написи кирилицею і це дозволяє припускати, що вони прилетіли з Калінінградської області. Втім, офіційних підтверджень про написи кирилицею не було.

У коментарі щодо першої знахідки міністр оборони Польщі сказав, що це, найімовірніше, звичайна метеорологічна куля, але її дослідять також військові.