У владі Грузії образились на депутата Гончаренка через заклик до санкцій проти Іванішвілі

Представники партії влади "Грузинська мрія" обурились закликом депутата Верховної ради Олексія Гончаренка внести до українського санкційного списку мільярдера-засновника і почесного голову політсили Бідзіну Іванішвілі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації "Новости-Грузия".

Виступаючи на закритому засіданні парламенту 19 червня, Гончаренко спитав, чому Іванішвілі досі не внесений у списки санкцій з боку України "як російський олігарх і людина, яка на замовлення Путіна сьогодні знищує незалежність Грузії".

"Він (Іванішвілі. – Ред.) уже говорить прямою мовою Путіна, каже, що це не Росія напала на Грузію у 2008-му, а якась там світова партія війни. Не Росія напала на Україну у 2014, у 2022 роках, ні, а хтось там інший", – заявив депутат.

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У відповідь депутат "Грузинської мрії" Алуда Гудушаурі заявив, що Гончаренко "ніхто", а раніше був "носієм російських інтересів". Тому "ми не витрачатимемо час на дурниці Гончаренка, і більше того, не в наших інтересах відповідати йому всерйоз", додав грузинський політик.

Інший депутат партії влади Грузії Давид Матікашвілі порадив українському колезі "подивитися на свою країну" і "свої гріхи".

"Абсолютно аморальна спроба втягнути Грузію у військові дії провалилася і не увінчалася успіхом, і тепер вони стоять і язиком без кісток поширюють неправду та дезінформацію і брехню", – вважає політик "Грузинської мрії".

У жовтні 2022 року Україна запровадила санкції проти кількох членів оточення Іванішвілі, зокрема його брата Александра Іванішвілі та дружину Кетеван Хараїдзе, а також кузена – бізнесмена Учу Мамацашвілі та його сина Тате Мамацашвілі.

Відносини між нинішньою владою України та Грузії вкрай напружені. Київ зажадав від Тбілісі відкликати свого посла через ставлення до громадянина України Міхеїла Саакашвілі, а грузинська влада в останні тижні не цурається гострих слів у бік української сторони.