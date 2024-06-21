Во власти Грузии обиделись на депутата Гончаренко из-за призыва к санкциям против Иванишвили

Представители партии власти "Грузинская мечта" возмутились призывом депутата Верховной рады Алексея Гончаренко внести в украинский санкционный список миллиардера-основателя и почетного председателя политсилы Бидзину Иванишвили.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации "Новости-Грузия".

Выступая на закрытом заседании парламента 19 июня, Гончаренко спросил, почему Иванишвили до сих пор не внесен в санкционные списки со стороны Украины "как российский олигарх и человек, который по заказу Путина сегодня уничтожает независимость Грузии".

"Он (Иванишвили. – Ред.) уже говорит прямым языком Путина, говорит, что это не Россия напала на Грузию в 2008-м, а какая-то там мировая партия войны. Не Россия напала на Украину в 2014, в 2022 годах, нет, а кто-то там другой", – заявил депутат.

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В ответ депутат "Грузинской мечты" Алуда Гудушаури заявил, что Гончаренко "никто", а раньше был "носителем российских интересов". Поэтому "мы не будем тратить время на глупости Гончаренко, и более того, не в наших интересах отвечать ему всерьез", добавил грузинский политик.

Другой депутат партии власти Грузии Давид Матикашвили посоветовал украинскому коллеге "посмотреть на свою страну" и "свои грехи".

"Абсолютно аморальная попытка втянуть Грузию в военные действия провалилась и не увенчалась успехом, и теперь они стоят и языком без костей распространяют неправду и дезинформацию и ложь", – считает политик "Грузинской мечты".

В октябре 2022 года Украина ввела санкции против нескольких членов окружения Иванишвили, в частности его брата Александра Иванишвили и жену Кетеван Хараидзе, а также кузена – бизнесмена Учу Мамацашвили и его сына Тате Мамацашвили.

Отношения между нынешними властями Украины и Грузии крайне напряженные. Киев потребовал от Тбилиси отозвать своего посла из-за отношения к гражданину Украины Михеилу Саакашвили, а грузинские власти в последние недели не чураются острых слов в адрес украинской стороны.