Україна оголосила спонсором війни компанію, пов’язану з грузинським олігархом Іванішвілі

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у четвер внесло до списку міжнародних спонсорів війни групу компаній Bolero, бенефіціаром якої є бізнес-партнер двоюрідного брата Бідзіни Іванішвілі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У повідомленні НАЗК вказано, що ввезення вин з Грузії до Росії в першому кварталі 2023 року зросло на 49% попри повномасштабне російське вторгнення в Україну, причому більшість припадає на групу компаній Bolero.

"Єдиним бенефіціаром компаній є Карічашвілі Вахтанг, який має російське громадянство і до того ж є бізнес-партнером двоюрідного брата Бідзіни Іванішвілі", – підкреслює відомство.

Саме група компаній Карічашвілі на чолі з Bolero & Company є одним із найбільших експортерів вин до РФ, які продовжують нарощувати обсяги поставок і вести бізнес із російськими компаніями, що контролюються підсанкційними особами, додає НАЗК.

Серед останніх – зять голови МЗС Росії Сергєя Лаврова Александр Вінокуров, який є основним акціонером ПАТ "Магнит", із яким своєю чергою активно співпрацює грузинська Bolero & Company.

Бідзіна Іванішвілі – колишній прем'єр і лідер партії влади "Грузинська мрія". Хоч офіційно пішов з політики у 2021 році, та опоненти влади вважають, що він продовжує правити країною "з-за лаштунків" і йому підпорядковані не тільки всі міністри, а й державні інститути.

У жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти родини Іванішвілі.