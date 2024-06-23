Віцеканцлер Німеччини закликав Китай припинити обходити санкції ЄС проти РФ

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек закликав Китай припинити перенаправляти експорт європейських товарів до Росії, які можуть бути використані у війні проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Після переговорів з міністром торгівлі Китаю Ван Веньтао та міністром промисловості та технологій Цзінь Чжуанлуном у Пекіні Габек заявив журналістам, що ЄС не погодиться з обходом санкцій, запроваджених проти РФ

"Якщо товари, які використовують у військовому комплексі, більше не будуть імпортуватися з Китаю, це також допоможе економічним відносинам між нашими двома країнами", – наголосив він.

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Віцеканцлер Німеччини зазначив, що торгівля КНР з РФ минулого року зросла більш ніж на 40%, та що лише трохи більше половини цього зростання припадає на енергоносії, а решту становлять так звані товари подвійного призначення.

За його словами, він підняв це питання на переговорах з китайськими урядовцями після того, як вони поскаржилися на те, що ФРН ускладнює китайські інвестиції у технологічний сектор, а також запроваджує суворіший контроль за експортом критично важливих продуктів, таких як товари подвійного призначення.

Напередодні Габек знову попередив китайський уряд про економічні наслідки підтримки Росії у війні проти України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок закликав Китай відповісти за підтримку Пекіном російського вторгнення в Україну.

У вівторок Пекін заявив, що НАТО "слід зайнятися самоаналізом, а не довільними наклепами і нападками на Китай".

Минулого тижня країни "Групи семи" заявили, що продовжать вживати заходів проти суб'єктів у Китаї та третіх країнах, які матеріально підтримують військову машину РФ у її загарбницькій війні проти України.