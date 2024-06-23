Вице-канцлер Германии призвал Китай прекратить обходить санкции ЕС против РФ

Вице-канцлер Германии Роберт Габек призвал Китай прекратить перенаправлять экспорт европейских товаров в Россию, которые могут быть использованы в войне против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

После переговоров с министром торговли Китая Ван Вэньтао и министром промышленности и технологий Цзинь Чжуанлуном в Пекине Хабек заявил журналистам, что ЕС не согласится с обходом санкций, наложенных на РФ.

"Если товары, используемые в военном комплексе, больше не будут импортироваться из Китая, это также поможет экономическим отношениям между нашими двумя странами", – подчеркнул он.

Реклама:

Вице-канцлер Германии отметил, что торговля КНР с РФ в прошлом году выросла более чем на 40%, и что лишь чуть больше половины этого роста приходится на энергоносители, а остальные составляют так называемые товары двойного назначения.

По его словам, он поднял этот вопрос на переговорах с китайскими чиновниками после того, как они пожаловались на то, что ФРГ усложняет китайские инвестиции в технологический сектор, а также вводит строгий контроль за экспортом критически важных продуктов, таких как товары двойного назначения.

Накануне Габек снова предупредил китайское правительство об экономических последствиях поддержки России в войне против Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник призвал Китай ответить за поддержку Пекином российского вторжения в Украину.

Во вторник Пекин заявил, что НАТО "следует заняться самоанализом, а не произвольной клеветой и нападками на Китай".

На прошлой неделе страны "Группы семи" заявили, что продолжат принимать меры против субъектов в Китае и третьих странах, которые материально поддерживают военную машину РФ в ее захватнической войне против Украины.