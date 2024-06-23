Євросоюз і Китай проведуть переговори щодо запланованих ЄС мит на електромобілі

Китай і Євросоюз домовилися почати переговори про заплановане ЄС введення мит на електромобілі виробництва КНР, що імпортуються на європейський ринок.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек під час свого візиту до КНР заявив, що єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс поінформував його про те, що відбудуться переговори з Китаєм щодо мит.

Раніше міністерство торгівлі Китаю заявило, що його глава Ван Веньтао та Домбровскіс домовилися про початок консультацій про розслідування ЄС щодо державної допомоги китайським виробникам електромобілів.

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"Це новина й несподіванка, оскільки за останні кілька тижнів не вдалося узгодити конкретний графік переговорів", – сказав Габек.

За його словами, це був перший крок, й потрібно буде ще багато зробити.

Напередодні Габек запевнив Китай, що запропоновані ЄС мита не є покаранням.

Раніше ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини працює над тим, щоб запобігти набуттю чинності нових мит Євросоюзу на китайські електромобілі або принаймні пом'якшити їх, якщо повністю зупинити ці заходи буде неможливо.

Перед цим Європейська комісія оголосила, що з 4 липня запровадить мита на імпорт китайських електромобілів у розмірі до 38,1%, що значно перевищує рівень мита, якого очікували.