Парламент Северной Македонии утвердил новое правительство после майских выборов

В Северной Македонии парламент в ходе голосования в воскресенье утвердил новый состав правительства во главе с 46-летним Христианом Мицкоским после парламентских выборов, которые состоялись в мае.

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

Всего 77 депутатов 120-местного парламента проголосовали за новое правительство, 22 – против. Еще 21 депутат отсутствовал во время голосования.

Возглавляемая Мицкоским ВМРО-ДПМНЕ на парламентских выборах 8 мая получила 58 мест – для формирования единоличного большинства ей не хватило три места.

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Впоследствии Мицкоский объявил о коалиционной договоренности с этнической албанской партией Vredi, которая имеет 14 депутатов, и небольшой левой партией ZNAM, которая имеет шесть депутатов.

Мицкоский пообещал продолжить усилия своих предшественников, направленные на то, чтобы привести Северную Македонию в ЕС.

Он также объявлял о планах снизить налоги и повысить пенсии, а также обеспечить рост экономики на 5% в этом году и снизить инфляцию до уровня не более 2,5%.

В начале июня президент Северной Македонии Гордана Силяновска Давкова официально обратилась к Мицкоскому с просьбой сформировать новое правительство после победы его партии на парламентских выборах в прошлом месяце.

Сама Силяновска Давкова попала в скандал, когда во время своей инаугурации использовала прежнее название Северной Македонии, нарушив соглашение между Афинами и Скопье.

В МИД Греции осудили Силяновску Давкову, а премьер страны Кириакос Мицотакис назвал ее поступок "провокационным шагом".

Несмотря на это в офисе президента заявили, что она имеет право на использование названия "Македония" в публичных выступлениях, хотя и будет придерживаться официального использования конституционного названия.