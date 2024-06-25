Глава МЗС Естонії: Необхідно повернути візові вимоги для грузинських дипломатів

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна вважає доцільним повернення вимог щодо шенгенських віз для власників дипломатичних і службових паспортів із Грузії.

Про це він сказав на засіданні Ради ЄС на рівні глав МЗС, яке проходило у Люксембурзі, повідомляє "Європейська правда".

Тсахкна наголосив, що грузинська влада відводить країну від курсу на вступ до ЄС.

"І тому Європейський Союз повинен бути рішучим. Найменше, що ми можемо зробити, це негайно припинити фінансування грузинських урядових проєктів і спрямувати більше підтримки ЄС на громадянське суспільство Грузії", – зазначив він.

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За словами міністра закордонних справ, ситуація в Грузії надзвичайно серйозна, і Естонія підтримує варіанти, запропоновані Європейською комісією та Європейською службою зовнішніх дій для майбутніх відносин з грузинським урядом.

"Крім того, необхідно відновити шенгенські візи для власників грузинських дипломатичних і службових паспортів, а також застосувати санкції до порушників прав людини", – додав він.

Напередодні високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив, що в Європейському Союзі підготували пропозиції заходів проти Грузії в разі її подальшого антидемократичного курсу.

Нагадаємо, раніше у європейських ЗМІ з’явилися деталі пропозицій стосовно того, як Євросоюз може відреагувати на антизахідний розворот Грузії. У разі значного погіршення ситуації нібито розглядають призупинення безвізового режиму та замороження євроінтеграції.

Іспанія раніше висловилася за те, щоб дати Грузії "останнє попередження" перед рішеннями про санкції.