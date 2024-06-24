Іспанія закликає дати шанс Грузії виправитись до можливих санкцій

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що Мадрид виступає за те, щоб дати Грузії "останнє попередження" перед тим, як запроваджувати санкції через ухвалення скандального закону "Про прозорість іноземного впливу".

Як пише "Європейська правда", про це він сказав перед початком зустрічі глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі, повідомляє Euractiv.

Очільник зовнішньополітичного відомства Іспанії наразі висловився проти ухвалення санкцій проти Грузії, як того вимагають країни Північної Європи та Балтії.

"Ми збираємося дати шанс Грузії, її уряду та народу, а також його перспективам в ЄС", – сказав Альбарес.

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За його словами, він виступатиме за те, щоб надіслати Тбілісі "останнє попередження".

"Будемо сподіватися, що Грузія повернеться на шлях, якого ми хочемо, і ми розуміємо, що і уряд, і народ Грузії хочуть бути частиною європейської сім'ї", – резюмував глава МЗС.

Нагадаємо, топдипломат ЄС Жозеп Боррель підтвердив, що цього тижня в ЄС обговорять можливі санкції проти Грузії через ухвалення скандального закону "Про прозорість іноземного впливу".

Раніше ЗМІ повідомили, що у ЄС пропонують призупинити двосторонні візити на високому рівні, зустрічі та заходи в рамках Угоди про асоціацію між ЄС та Грузією, а також припинити дискусії, переговори та підписання двосторонніх угод.

У Грузії 26 жовтня відбудуться парламентські вибори, на які, як побоюється опозиція, може вплинути новий закон.

Раніше посол Євросоюзу у Грузії Павел Герчинський констатував, що у відносинах Грузії з ЄС настав вкрай складний період у зв’язку з ухваленням скандального закону про "іноагентів", а євроінтеграція країни фактично зупинилася.

Тим часом прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе наполягає, що шанси на відкриття перемовин про вступ до ЄС після ухвалення скандального закону про "іноагентів" лише зросли.