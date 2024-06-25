Глава МИД Эстонии: Необходимо вернуть визовые требования для грузинских дипломатов

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна считает целесообразным возвращение требований по шенгенским визам для владельцев дипломатических и служебных паспортов из Грузии.

Об этом он сказал на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД, которое проходило в Люксембурге, сообщает "Европейская правда".

Тсахкна отметил, что грузинская власть уводит страну от курса на вступление в ЕС.

"И поэтому Европейский Союз должен быть решительным. Меньшее, что мы можем сделать, это немедленно прекратить финансирование грузинских правительственных проектов и направить больше поддержки ЕС на гражданское общество Грузии", – отметил он.

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По словам министра иностранных дел, ситуация в Грузии чрезвычайно серьезная, и Эстония поддерживает варианты, предложенные Европейской комиссией и Европейской службой внешних действий для будущих отношений с грузинским правительством.

"Кроме того, необходимо восстановить шенгенские визы для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов, а также применить санкции к нарушителям прав человека", – добавил он.

Накануне высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что в Европейском Союзе подготовили предложения мер против Грузии в случае ее дальнейшего антидемократического курса.

Напомним, ранее в европейских СМИ появились детали предложений относительно того, как Евросоюз может отреагировать на антизападный разворот Грузии. В случае значительного ухудшения ситуации якобы рассматривают приостановление безвизового режима и замораживание евроинтеграции.

Испания ранее высказалась за то, чтобы дать Грузии "последнее предупреждение" перед решениями о санкциях.