ЗМІ дізнались, які покарання Грузії через закон про "іноагентів" обговорюють в ЄС

Держави-члени Європейського Союзу отримали проєкт пропозицій стосовно заходів, які ЄС може вжити проти Грузії через антизахідний курс її влади, зокрема ухвалення суперечливого закону про "іноагентів".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

За інформацією Джозвяка, серед короткострокових заходів проти Грузії, які розглядає ЄС, згадуються призупинення фінансування та призупинення зустрічей на високому рівні.

"Якщо ситуація погіршиться", ЄС пропонує запровадити індивідуальні санкції проти грузинських посадовців, скасувати візи для закордонних паспортів, а також скоротити військову допомогу та підтримку.

Зрештою, за інформацією журналіста, в разі "значного погіршення" ситуації в Грузії Євросоюз може призупинити безвізовий режим і припинити процес інтеграції Грузії в ЄС.

