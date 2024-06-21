ЗМІ: ЄС наступного тижня розгляне можливі санкції проти Грузії через закон про "іноагентів"

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу в понеділок, 24 червня, обговорять можливі санкції проти Грузії через ухвалення скандального закону "Про прозорість іноземного впливу".

Про це стало відомо виданню Euractiv, яке ознайомилось із внутрішнім документом, повідомляє "Європейська правда".

Очікується, що міністри обговорять документ з варіантами дій, підготовлений дипломатичною службою ЄС у відповідь на ухвалення суперечливого закону.

Брюссель закликав Тбілісі відкликати закон, який спричинив кількатижневі масові демонстрації, попередивши, що його ухвалення зашкодить надіям Грузії на вступ до блоку в найближчому майбутньому.

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"Існує широка згода, що ЄС повинен відреагувати. Тепер нам просто потрібно знайти правильний баланс", – сказав дипломат ЄС, але попередив, що наразі незрозуміло, чи будуть запроваджені ці заходи.

Як частину негайних короткострокових заходів, документ пропонує призупинити двосторонні візити на високому рівні, зустрічі та заходи в рамках Угоди про асоціацію між ЄС та Грузією, а також припинити дискусії, переговори та підписання двосторонніх угод.

У документі пропонується "призупинити виплату коштів, які безпосередньо йдуть на користь грузинській владі, і припинити обговорення будь-якої майбутньої допомоги", а також переглянути фінансову допомогу ЄС, "в тому числі з метою посилення підтримки громадянського суспільства і незалежних ЗМІ".

Ці заходи можуть бути скасовані після скасування закону і "за умови, що занепокоєння ЄС щодо згортання демократії буде пом'якшено за допомогою чітких публічних повідомлень".

У разі "подальшого погіршення ситуації", наприклад, "застосування насильства проти протестувальників" або "залякування чи серйозних порушень у виборчому процесі", у документі про варіанти дій пропонуються більш серйозні заходи, зокрема, повторне запровадження візових правил для грузинських урядовців і дипломатів відповідно до "шенгенської візової вимоги для всіх власників грузинських дипломатичних/службових паспортів".

"Але оскільки їхній негативний вплив відчують переважно громадяни, вони повинні бути прийняті лише як крайній захід", – попереджається в документі.

Внутрішній документ також пропонує додаткові заходи "на випадок фальсифікації виборів і серйозних порушень виборчого процесу".

У Грузії 26 жовтня відбудуться парламентські вибори, на які, як побоюється опозиція, може вплинути новий закон.

Раніше посол Євросоюзу у Грузії Павел Герчинський констатував, що у відносинах Грузії з ЄС настав вкрай складний період у зв’язку з ухваленням скандального закону про "іноагентів", а євроінтеграція країни фактично зупинилася.

Тим часом прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе наполягає, що шанси на відкриття перемовин про вступ до ЄС після ухвалення скандального закону про "іноагентів" лише зросли.