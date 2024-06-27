Во Франции в 2023 году наблюдался рост случаев всех видов расизма

Во Франции возросло количество случаев расизма и нетерпимости – к этому привели война Израиля против террористической группировки ХАМАС и высказывания ультраправых.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует ежегодное исследование французской комиссии по правам человека, которое приводит Reuters.

По данным исследования, количество сообщений об антисемитских и антимусульманских актах выросло на 284% и 29% соответственно, в то же время количество других видов расистских действий увеличилось на 21%.

"2023 год ознаменовался значительным усилением в неприятии другого, то ли в мыслях, то ли в действиях", – говорится в отчете.

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Авторы исследования указывают, что израильско-палестинский конфликт регулярно провоцирует антисемитские действия, которые достигают пика в связи с операциями, проводимыми Израилем в Газе, "но этот уровень беспрецедентен".

В отчете также отмечают, что закон об иммиграции, который был предложен правительством в феврале 2023 года и содержал отголоски идеи ультраправых сил о "национальном превосходстве", а также дебаты вокруг него усилили эту ксенофобскую тенденцию.

По данным исследования, 51% респондентов опроса из общего населения больше не чувствуют себя во Франции как дома, по сравнению с 43% граждан Франции в 2022 году, что авторы отчета связывают с неприятием иммиграции.

Согласно опросу, 43% опрошенных жителей Франции считают, что отсутствие безопасности связано в целом с иммиграцией, по сравнению с мнением 83% сторонников ультраправого "Национального фронта".

Авторы исследования отмечают, что предложения ультраправых ограничить права иммигрантов во Франции, что "прямо противоречит принципам равенства, братства и свободы", закрепленным в Конституции, будет способствовать распространению расистских взглядов.

Сообщалось, что правительство Франции запретило несколько праворадикальных и исламистских групп за четыре дня до первого тура досрочных парламентских выборов на фоне популярности ультраправых и ультралевых политических сил.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал крайне правые и левые политические партии в стране, заявив, что их риторика грозит углублением расколов в обществе и "гражданской войной".

Как известно, опросы прогнозируют победу "Национальному объединению" и их соратникам, однако неизвестно, получат ли они абсолютное большинство в Национальной ассамблее.

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