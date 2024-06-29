У Польщі через негоду розмило залізничні колії, перекинувся кран верфі

У п’ятницю в Польщі через негоду – дощі та сильний вітер – надзвичайникам довелося реагувати на майже дві тисячі інцидентів по всій країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Загалом по всій країні було проведено 1818 заходів, пов’язаних із ліквідацією наслідків сильного вітру та підтоплення будівель і вулиць. Найбільше подій відбулося в Поморському (376) і Мазовецькому (342) воєводствах.

У Гданську сильний вітер повалив кран верфі на судноплавний канал. Перехід через Кашубський канал було закрито до подальшого повідомлення, проходити канал могли лише невеликі яхти, керовані портовими працівниками.

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Через негоду на залізничній лінії Торунь – Грудзьондз у Куявсько-Поморському воєводстві спостерігалися труднощі. На 40-метровій ділянці між станціями Корнатово та Грудзьондз Мнішек злива розмила колії. Регіональні поїзди там не курсували, а пасажирів перевозили автобуси.

Через буревій, який також пройшов над Варшавою, ввечері не курсували поїзди між Варшавою Західною та Варшавою Східною. Наразі несправність усунуто.

Інститут метеорології та водного господарства оголосив у п'ятницю вдень, що вихідні будуть спекотними та штормовими через атмосферні фронти, що рухаються із заходу на схід, і надходження гарячих тропічних повітряних мас. У суботу грози будуть на півдні та сході, а в неділю – переважно на заході.

У червні у французькій Нормандії та на сході кілька районів потерпали від підтоплень після сильних дощів.

У Німеччині інтенсивні зливи на початку червня спричинили повені на півдні країни. Внаслідок стихійного лиха загинули шестеро людей, матеріальні збитки можуть сягати 2 млрд євро.