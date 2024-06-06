У Німеччині повідомили про шосту жертву повеней
Кількість жертв повеней після дуже інтенсивних дощів на більшій частині півдня Німеччини зросла до шести.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.
Зазначають, що поліція витягла з каналу в Баварії тіло жінки, яка зникла безвісти ще на вихідних. Її тіло виявив місцевий житель.
За словами правоохоронців, 79-річна жінка не повернулася додому після того, як у неділю її бачили на велосипеді поблизу міста Аугсбург.
Як вказує AP, хоча на південному заході Німеччини ситуація полегшилася, рівень води починає лише поступово знижуватися вздовж Дунаю у східній Баварії.
Раніше повідомляли, що пік повені майже минув, а рівень води надалі має спадати.
Через негоду раніше загинули щонайменше п'ятеро людей.
Водночас повідомляли, що жінка провела понад 52 години на верхівці дерева в зоні повені в Баварії, перш ніж її знайшли рятувальники.