Кілька районів Франції затопило після сильних злив

У французькій Нормандії та на сході кілька районів потерпають від підтоплень після сильних дощів, в одному департаменті оголосили ситуацію природної катастрофи.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Від наслідків негоди найбільше постраждав департамент Маєнн, профільне міністерство оголосило для цього району стан природної катастрофи. За даними метеослужби, місцями на території департаменту за менш як дві доби випала тримісячна норма опадів.

Radio France – Erwan Chassin

Для Маєнна і сусіднього департаменту Мен-і-Луара діє червоний рівень попередження через загрозу повеней.

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Рівень води найбільше піднявся у районах від населеного пункту Удон до Краона. Кілька сотень домогосподарств залишились знеструмленими, багатьом десяткам людей довелося перебратись до рідних і друзів, або скористатись прихистком, облаштованим мерією.

Старі місцеві мешканці кажуть, що не пригадують подібної повені ще з повоєнних років.

Біля Краона рівень води в річці Удон досягнув 3,25 метра, подолавши попередній рекорд "історичної повені" 1996 року, коли рівень води становив 2,86.

Рівень води суттєво підвищився і в місцевих річках в районі Ліона, там оголошено помаранчевий рівень попередження. У департаменті Ізер близько сотні людей довелося евакуювати повітрям через те, що повноводний струмок зробив непроїзною єдину дорогу, що сполучає ту місцевість зі світом.

Нагадаємо, у Німеччині інтенсивні зливи на початку червня спричинили повені на півдні країни. Внаслідок стихійного лиха загинули шестеро людей, матеріальні збитки можуть сягати 2 млрд євро.