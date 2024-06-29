В Польше из-за непогоды размыло железнодорожные пути, перевернулся кран верфи

В пятницу в Польше из-за непогоды – дождей и сильного ветра – чрезвычайникам пришлось реагировать на почти две тысячи инцидентов по всей стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Всего по всей стране было проведено 1818 мероприятий, связанных с ликвидацией последствий сильного ветра и подтопления зданий и улиц. Больше всего событий произошло в Поморском (376) и Мазовецком (342) воеводствах.

В Гданьске сильный ветер повалил кран верфи на судоходный канал. Переход через Кашубский канал был закрыт до дальнейшего сообщения, проходить канал могли только небольшие яхты, управляемые портовыми работниками.

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Из-за непогоды на железнодорожной линии Торунь – Грудзёндз в Куявско-Поморском воеводстве наблюдались трудности. На 40-метровом участке между станциями Корнатово и Грудзёндз Мнишек ливень размыл пути. Региональные поезда там не курсировали, а пассажиров перевозили автобусы.

Из-за урагана, который также прошел над Варшавой, вечером не курсировали поезда между Варшавой Западной и Варшавой Восточной. Сейчас неисправность устранена.

Институт метеорологии и водного хозяйства объявил в пятницу днем, что выходные будут жаркими и штормовыми из-за атмосферных фронтов, движущихся с запада на восток, и поступления горячих тропических воздушных масс. В субботу грозы будут на юге и востоке, а в воскресенье – преимущественно на западе.

В июне во французской Нормандии и на востоке несколько районов страдали от подтоплений после сильных дождей.

В Германии интенсивные ливни в начале июня вызвали наводнения на юге страны. В результате стихийного бедствия погибли шесть человек, материальный ущерб может достигать 2 млрд евро.