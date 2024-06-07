Страховики оцінили суму збитків від повеней у Німеччині у 2 млрд євро

Німецькі страхові компанії стикаються з великими витратами після повеней на півдні Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Незважаючи на те, що тривалі дощі на півдні Німеччини вже припинилися і ситуація з повенями в багатьох місцях полегшилася, рівень води в річках все ще залишається небезпечно високим. Там, де вода вже відступила, видно величезні збитки – і страхова галузь робить попередню оцінку того, наскільки дорогими будуть руйнування, спричинені нещодавніми повенями.

"Ми очікуємо, що застраховані збитки складуть близько двох мільярдів євро", – сказав Йорг Асмуссен, генеральний директор Німецької асоціації страхування (GDV), про наслідки повеней у Баварії та Баден-Вюртемберзі.

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"Оскільки повені ще не відступили, особливо на Дунаї, ця оцінка все ще піддається певному ступеню невизначеності", – додав він.

Зараз важливо допомогти постраждалим швидко і ефективно, сказав Асмуссен.

Для страховиків це вже третя велика повінь за останні кілька місяців. На Різдво багато річок у північній та центральній Німеччині вийшли з берегів, завдавши збитків, які оцінюються у 200 мільйонів євро. Згідно з попереднім прогнозом GDV, повені в Саарі та Рейнланд-Пфальці обійшлися страховикам так само дорого.

Найдорожчою досі була повінь у липні 2021 року в долині річки Ар та прилеглих територіях. Застрахований збиток там склав майже дев'ять мільярдів євро. Однак багато збитків не застраховані: у Німеччині, за даними захисників прав споживачів, лише 46 відсотків приватних будинків були застраховані від стихійних лих у середині 2013 року.

Нагадаємо, у Німеччині після повеней на півдні поновилися дебати щодо необхідності обов’язкового страхування будинків від стихійних лих, проте у керівній коаліції згоди з цього приводу немає.

Минулого тижня від повеней постраждали низка районів на півдні Німеччини, зокрема у Баварії. Внаслідок стихійного лиха загинули шестеро людей, постраждали тисячі домогосподарств.