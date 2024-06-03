Rheinmetall инвестирует более 180 млн евро в завод по производству боеприпасов в Литве

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall инвестирует более 180 млн евро в строительство завода по производству боеприпасов в Литве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Соответствующее инвестиционное соглашение подписали министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте и представители Rheinmetall.

Ожидается, что Rheinmetall также создаст не менее 150 рабочих мест в Литве.

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"Начало работы Rheinmetall в Литве является важным шагом на пути к удовлетворению насущных потребностей нашей страны в сфере обороны и безопасности. Это поможет нам обеспечить бесперебойный доступ к необходимому оружию и боеприпасам, поскольку продукция, необходимая европейской обороне, будет производиться на литовской земле", – сказала Армонайте.

Ожидается, что новый завод будет производить десятки тысяч боеприпасов в год.

Проекту присвоен статус государственного значения, а его конкретное местоположение будет объявлено в течение ближайших недель.

Заместитель министра транспорта и коммуникаций Юлиус Скачкаускас заявил на прошлой неделе, что строительство завода Rheinmetall должно начаться в октябре.

Напомним, 16 апреля Литва подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оборонным концерном Rheinmetall, который закладывает основу для строительства на территории страны завода по производству артиллерийских боеприпасов.

Литовский президент Гитанас Науседа назвал это соглашение долгожданным шагом в укреплении оборонной промышленности страны.

23 апреля Сейм Литвы принял поправки, которые создали благоприятные условия для крупных местных и западных производителей, в частности Rheinmetall, чтобы быстрее и легче строить заводы в стране.