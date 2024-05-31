Туреччина погрожує курдам Сирії військовою операцією у разі проведення ними виборів

Туреччина може розпочати військову операцію проти очолюваних курдами угруповань на півночі Сирії, які Анкара звинувачує у зв'язках із забороненими курдськими бойовиками, якщо вони продовжать реалізацію планів проведення місцевих виборів.

Як пише "Європейська правда", це дав зрозуміти президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє AP.

Автономна адміністрація під керівництвом курдів, яка контролює північну та східну частини Сирії, оголосила про плани провести муніципальні вибори 11 червня, що Анкара вважає кроком до створення незалежного курдського утворення по той бік свого кордону.

"Ми уважно стежимо за агресивними діями терористичної організації проти територіальної цілісності нашої країни та Сирії під приводом виборів", – заявив Ердоган після спостереження за військовими навчаннями на заході Туреччини.

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Він наголосив, що Анкара ніколи не дозволить сепаратистській організації створити терористичну державу за своїми південними кордонами на півночі Сирії та Іраку.

"Ми зробили те, що було необхідно в минулому... Ми без вагань будемо діяти знову, якщо зіткнемося з такою ж ситуацією. Коли йдеться про територіальну цілісність нашої країни, ми нікого не слухаємо й не схиляємося перед жодною загрозою", – сказав Ердоган.

Туреччина вважає курдське ополчення, відоме як "Загони народної самооборони" (YPG), терористичним угрупуванням, пов'язаним із забороненим курдським угрупуванням, яке веде повстанську боротьбу проти Туреччини з 1984 року.

Нещодавно Туреччина заявила, що завдала авіаударів по північному Іраку, під час яких ліквідувала 12 членів забороненої Робітничої партії Курдистану (РПК), які там переховувалися.

Раніше Туреччина завдала авіаударів по курдських бойовиках у сусідніх Сирії та Іраку у відповідь на чергову атаку на турецькі військові бази в Іраку, внаслідок якої загинули дев'ять її військових, а ще четверо отримали поранення.

Перед цим Анкара заявила, що її військово-повітряні сили "нейтралізували" 26 курдських бойовиків внаслідок ударів в Сирії і на півночі Іраку у відповідь на вбивство солдатів.

У жовтні Туреччина завдала ударів на півночі Іраку після того, як курдське бойове угруповання взяло на себе відповідальність за вибухи біля урядових будівель в Анкарі.