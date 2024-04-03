ЦВК Туреччини все ж визнала перемогу на виборах мера прокурдського кандидата

Центральна виборча комісія Туреччини все ж визнала перемогу прокурдського кандидата, яку регіональна комісія спершу скасувала.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Центральна виборча комісія (YSK) задовольнила оскарження прокурдської партії DEM і визнала, що її кандидат-переможець у муніципалітеті Ван Абдулла Зейдан може вважатися обраним мером, скасувавши рішення регіональної комісії про визнання переможцем його суперника від "Партії справедливості та розвитку" президента Ердогана.

У вівторок, нагадаємо, регіональна комісія вирішила не вважати Зейдана переможцем, попри перемогу з понад 55% голосів, через те, що його в останній момент зняли з виборів за клопотанням Міністерства юстиції Туреччини – суд задовольнив його і скасував давніше судове рішення про те, що Зейдан має право балотуватися на виборні посади, попри те, що побував у в’язниці.

Це викликало бурхливі протести у муніципалітеті Ван, які поліція намагалася розганяти зі сльзогінним газом та водометами, і обурення низки опозиційних партій. Адвокат політика наголошував, що рішення суду не може мати практичних наслідків, доки у Зейдана залишається можливість подати апеляцію на нього.

На протестах, що спалахнули по всій території країни, затримали десятки осіб.

Останніми роками у Туреччині були випадки, коли влада усувала обраних прокурдських мерів з посад, аргументуючи це їхніми зв’язками з курдськими бойовиками. Сам Зейдан побував за гратами за те, що розкритикував удари турецької армії по курдських бойовиках.

Нагадаємо, за підсумками місцевих виборів 31 березня політсила чинного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана зазнала найбільшої поразки за понад 20 років.

Детально про значення поразки партії Ердогана на місцевих виборах дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті "Туреччина обирає опозицію"





